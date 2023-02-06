«الشيوخ» يُحيل دراسة برلمانية عن ظاهرة العنف الأسري إلى رئيس الجمهورية

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الدراسة البرلمانية الخاصة بالعنف الأسري فيما يتعلق بأسباب والأثار وسبل المواجهة إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد موافقة المجلس على الدراسة البرلمانية.

تجريم العنف الاسرى

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، أن الدراسة البرلمانية تضمنت عدداً من التوصيات من بينها سن تشريع لتجريم العنف الأسري وإنشاء منظمة لمناهضة العنف الاسرى وتحقيق التماسك بين الأسرة وقال رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم: «أسجل اعتزازي وأشيد بفكرة الدراسة ومحتواها الذي لمس ظاهرة تحتاج إلى النقاش».

وبيّن أن اللجنة البرلمانية التي أعدت الدراس استعانت بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية وبعدد من الخبراء، كما عززت عملها بإجراء استقصاء شمل 1000 شخص من شرائح المجتمع وأثمر كل ما تقدم عن دراية وافية تضمنت سبل مواجهتها ليضعها المجلس تحت بصر الدولة، إعمالا لما اختص به الدستور في المادة 243، وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن الدراسة تدعم السلم الاجتماعي والتماسك واستقرار الأسرة.

ظاهرة العنف الأسري

كان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ناقش على مدار جلساته أمس واليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.