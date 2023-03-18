وزير خارجية تركيا يصل القاهرة لعقد جلسة مباحثات مع سامح شكري

وصل مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة للبلاد هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، تلبية لدعوة من سامح شكري وزير الخارجية، لإجراء محادثات مشتركة بين الجانبين، اليوم.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وانطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.