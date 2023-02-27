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وزير الخارجية التركي: نفتح صفحة علاقات جديدة مع مصر.. ونشكر الأخوة على الدعم

كتب:

شريف سليمان
01:44 م | الإثنين 27 فبراير 2023
وزير الخارجية التركي

وزير الخارجية التركي

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنّ بلاده تفتح صفحات جديدة مع مصر، ومؤخرا كان هناك اتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكانت المباحثات مثمرة، مقدما الشكر للشعب المصري والقيادة السياسية على المساعدة التي قدّمتها الدولة المصرية في أعقاب الزلزال.

وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ عودة العلقات الإيجابية مع مصر ترسخ استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أنّ مصر بلد مهم للعالم العربي.

وتابع: «قبل قليل تباحثنا مع سامح شكري في المطار عما يتعلق بالخطوات التي يجب أن نتبعها لتطوير العلاقات بين البلدين، هذا الأمر سيكون له فائدة كبيرة لمصر وتركيا، وسنضع الخطوات الملموسة فيما يتعلق برفع مستوى العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، وزيارة سامح شكري لها مغزى مهم جدا وأنا أقدم الشكر والتقدير له».

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