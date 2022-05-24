الأولى من نوعها منذ 15 عاما.. وزير الخارجية التركي في زيارة لإسرائيل

ذكر موقع «آي 24» الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو، سيقوم بزيارة هي الأولى من نوعها منذ 15 عامًا إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع في إطار تلك الزيارة أن يزور الحرم القدسي.

تدفئة العلاقات بين تركيا وإسرائيل

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، أن أوغلوا سيصل الليلة، في ظل تدفئة العلاقات بين البلدين، وتعزيز العلاقات بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج إلى تركيا واجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مارس الماضي.

ومن المنتظر أن يجتمع أوغلو بيائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي؛ لمناقشة عودة السفراء لكلا البلدين، كما يزور أوغلو غدًا السلطة الفلسطينية إلى جانب اجتماعه بمسؤولين إسرائيليين.

وذكرت هيئة البث، أن وزير الخارجية التركي يخطط أيضا لزيارة المسجد الأقصى بدون حضور إسرائيلي.

زيارة هرتسوج

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، واجتمعا في العاصمة أنقرة، مارس الماضي، في زيارة هدفت إلى إعادة بناء العلاقات بين البلدين من جديد.

وخلال اللقاء تم التطرق إلى عدة ملفات من ملف الغاز الذي اكتسب أهمية كبرى في الفترة الأخيرة، وخصوصًا بعد الحرب الأوكرانية الروسية.