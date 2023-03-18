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هزة ارتدادية تضرب كهرمان ماراش في تركيا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر

كتب:

محمد علي حسن
10:38 ص | السبت 18 مارس 2023
مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

أعلن معهد الزلازل التركي، اليوم السبت، وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مركزها كهرمان ماراش جنوبي تركيا.

هزات أرضية متتالية في تركيا

وتتعرض القشرة الأرضية في تركيا لهزات أرضية متتالية خلال الفترة الأخيرة، كان أقواها زلزال كهرمان ماراش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف ضحية في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

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