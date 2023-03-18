أسعار اللحوم اليوم للمستهلك في أسواق المحافظات

شهدت أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، تراجعا في بعض أنواعها، واستقرارا لمنتجات لأخرى، وفقا لحالات البيع والشراء التي تمت داخل محلات الجزارة في شتى ربوع محافظات مصر.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات شهدت استقرار في ظل وفرة كبيرة في اللحوم البلدية المعروضة، والذي يصب في المقام الأول في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين، إذ سجلت أسعارها كالتالي:

- سعر كيلو اللحمة الكندوز بين 240 و245 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي بين 230 و240 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة الجملي 155 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة الضأن بين 230 و245 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة المفرومة بين 160 و190 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة بين 170 و195 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البتلو بين 200 و230 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 235 حتى 250 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 105 حتى 145 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات السبت

وأشار «يحيى» أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات شهدت تراجعا جيدا اليوم السبت، لافتاً أنه ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تزيد الكميات المعروضة من اللحوم البلدية نظراً لكثرة الطلب عليها في هذا الشهر المعظم.