أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات.. البتلو بـ205 جنيهات

سجلت أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، تراجعاً في بعض أنواعها، واستقراراً لمنتجات لأخرى، وذلك وفقا لحالات البيع والشراء التي أجريت داخل محلات الجزارة بربوع محافظات مصر، اليوم الخميس.

تراجع أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وأكد حاتم عبد الغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات قد شهدة وفرة في المعروض منها، والذي بعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين.

- سعر كيلو اللحمة الكندوز، من 240 حتى 245 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحمة البقري البلدي، ما بين 230 و240 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 5جنيهات لكل كيلو.

- سجل سعر كيلو اللحمة الجملي 145جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحمة الضأن، ما بين 225 و240 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحمة المفرومة، ما بين 150 و185 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحمة كباب الحلة، ما بين 175 حتى 200 جنيه، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

- استقر سعر كيلو اللحمة البتلو، ما بين 205 حتى 235 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 235 حتى 250 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 95 حتى 135 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وأوضح زكريا أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، بها استقرار في بعض منتجاتها، وهو أمر ممتاز للغاية، وذلك كمؤشر جيد بالنسبة للمستهلك خلال عمليات الشراء من داخل الأسواق الحرة، ومحلات الجزارة.