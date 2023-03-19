«الجامعات»: نشارك في المبادرات المجتعمية بمختلف المحافظات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، على دور المؤسسات العليمية الجامعية في دور تنمية وخدمة المجتمع المصري، بما يتماشى مع رؤية وأهداف الدولة المصرية 2023، وبما يحقق رؤية واستراتيجية الدولة المصرية وأهداف الجمهورية الجديدة، موضحين أن للجامعات أن الدور الخدمي متنوع وهام ورئيسي من رسالتها وأهدافها وخططها ولمختلف المجالات ما بين علاجية وطبية وخدمة وزراعية وصناعية وإبتكارات وابحاث تسهم في حل ومواجهة مشكلاته المختلفة .

الجامعات تشارك مع كتف في كتف

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضوالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، على الدور الكامل للجامعات المختلفة في دعم وتنمية المجتمع المصري بمختلف المجالات بما يسهم في تحقيق أهدافها المنشودة ودورها التوعوي والتنموي بمختلف المحافظات، موضحاً أن هناك مشاركة كبيرة وفعالة لمختلف الجامعات في مبادرة حياة كريمة وكف في كتف والمبادرات الرئاسية في القضاء على قوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي وصحة المرأة و100 مليون صحة.

دور توعوي للجامعات

وأشار الدكتور صديق عبدالسلام، امين الأعلى للجامعات الخاصة السابق ورئيس جامعة الأهرام الكندية، إلى الدور التوعوي والتنموي للجامعات المختلفة في خدمة وتنمية المجتمع والمسشاركة في كافة المبادرات الرئاسية والتنظيمية التي تخدم كافة المواطنين بما يتماشي مع رؤية الدولة.