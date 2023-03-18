كشف البنك المركزي المصري، عن أسعار العملات اليوم السبت 18-3-2023 والتي يحرص البعض على متابعتها مع بداية التعاملات الأسبوعية ومن بينها الدولار والريال باعتبارهما من العملات العامة في السوق المصرفي المصري سواء للاستثمار أو لظروف السفر للملكة العربية السعودية أو الدول الأوروبية حيث التعامل بالعاملة الأمريكية.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» آخر ما استقرت عليه أسعار العملات اليوم السبت 18-3-2023 في البنك المركزي المصري، كالتالي:

أسعار العملات اليوم السبت 18-3-2023 في البنك المركزي

- بلغ سعر الدولار اليوم مع تعاملات البنك الأهلي 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة اليورو 32.72 جنيه للشراء، 32.85 جنيه للبيع.

- بلغ الجنيه الإسترليني اليوم 37.15جنيه للشراء، و37.30 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، ونحو 8.43 جنيه للبيع.

- سجل سعر الين الياباني 23.24 للشراء وللبيع 23.33 جنيه.

- سجل سعر الدولار الأسترالي نحو 20.50 للشراء وللبيع 20.58 جنيه.

- سجل سعر اليوان الصيني نحو 4.47 للشراء، بينما سعر البيع نحو 4.48 جنيه.

- سجل سعر العملة الكويتية نحو 100.44جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع.

- سجل الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء، وللبيع 8.24 جنيه.