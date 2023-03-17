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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري

كتب:

صفية النجار
09:22 ص | الجمعة 17 مارس 2023
أسعار العملات

أسعار العملات

شهدت العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيا في أسعارها، وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري أمس.  

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» في السطور التالية آخر تحديث لـ أسعار العملات في البنك الأهلي المصري، كالتالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم 16-3-2023

- بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم 36.98 جنيه للشراء، و37.36 جنيه للبيع.

- بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم 8.3785 جنيه للشراء، ونحو 8.39 جنيه للبيع.

- بلغ سعر صرف الدينار البحريني اليوم 79.45 جنيه للبيع، ونحو 81.83 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الدولار اليوم مع تعاملات البنك الأهلي30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

- سجل سعر عملة اليورو 32.44 جنيه للشراء، 32.80 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي نحو96.86 جنيه للشراء، و100.57جنيه للبيع.

- سجل الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، وللبيع 8.21 جنيه.

- سجل سعر الين الياباني 23.4 للشراء وللبيع 23.42 جنيه.

- سجل سعر الدولار الأسترالي نحو 20.32 للشراء وللبيع 20.55 جنيه.

 

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