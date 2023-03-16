أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري

أصدر البنك الأهلي المصري أسعار العملات اليوم، منها العربية والأجنبية مع بداية التداولات الصباحية من بينها سعر اليورو والريال والدولار والجنيه الاسترليني والريال العماني والسعودي، وصولا إلى الدينار الكويتي.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» آخر ما استقرت عليه أسعار العملات صباح اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، كالتالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم 16-3-2023

- بلغ الجنيه الإسترليني اليوم 37.04 جنيه للشراء، و37.28 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.37 جنيه للشراء، ونحو 8.39 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار اليوم مع تعاملات البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة اليورو 32.51 جنيه للشراء، 32.74 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة الكويتية نحو 96.86 جنيه للشراء، و100.57جنيه للبيع.

- سجل الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، وللبيع 8.21 جنيه.

- سجل سعر الين الياباني 23.3 للشراء وللبيع 23.28 جنيه.

- سجل سعر الدولار الأسترالي نحو 20.32 للشراء وللبيع 20.50 جنيه.

- سجل سعر اليوان الصيني نحو 4.44 للشراء، بينما سعر البيع نحو 4.47 جنيه.