نوة الشمس الكبيرة تضرب 10 محافظات.. بينها الإسكندرية ومطروح

ضربت نوة الشمس الكبيرة 10 محافظات صباح اليوم السبت، وهي النوة التي تعد قبل الأخيرة في شتاء 2023، وتستمر لمدة يومين فقط بعدها تستقر الأجواء مرة أخرى مع استمرار البرودة لحين عودة الأمطار مرة أخرى مع نوة عوة أو برد العجوزة التي تعد آخر النوات وهي التي تبدأ مع نهاية الشهر الجاري.

نوة الشمس الكبيرة تضرب محافظات الساحل الشمالي

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الأمطار تسقط اليوم على 6 محافظات تزامنا مع بدء نوة الشمس الكبيرة، حيث تشهد 4 محافظات على الساحل الشمالي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ» اليوم سقوط أمطار بنسبة 40% على مدار اليوم مع نشاط للرياح التي سجلت 42 كيلومترًا في الساعة وسجلت العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة.

نوة الشمس الكبيرة تصل السويس وبورسعيد

كما تصل نوة الشمس الكبيرة لمحافظتي السويس وبورسعيد، حيث تشهدان سقوط أمطار بنسبة 40% مع نشاط للرياح، وسجلت العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية.

حالة الطوارئ بسبب نوة الشمس الكبيرة

وأعلنت الأجهزة التنفيذية في المحافظات الـ6 التي تضربها نوة الشمس الكبيرة، حالة الطوارئ لحين تحسن الأحوال الجوية، ومن أبرزها الإسكندرية التي نشرت 150 سيارة صرف صحي كونها أكثر المحافظات تضرراً حتى الوقت الراهن من الأمطار.