قيمة زيادة مرتبات معلمي الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بعد قانون تعجيل العلاوة

في ظل زيادة الأجور والمرتبات التي أقرها الرئيس السيسي للعاملين والموظفين وأصحاب المعاشات، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارًا من أول أبريل 2023.

زيادة مرتبات المعلمين بالأزهر الشريف

ومن بين الأمور التي ناقشها مجلس النواب القانون رقم 212 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي نص على منح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بالفئات المالية، لتكون الزيادة في مرتابتهم، على النحو التالي:

كبير معلمين 440 جنيها.

معلم خبير 445 جنيها.

معلم أول أ 450 جنيها.

معلم أول 465 جنيها.

معلم مساعد 485 جنيها.

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس

ومن المقرر منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه شهريا.

ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

تنقيذ القانون

ونص القانون على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أبريل سنة 2023.