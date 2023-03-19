اعترافات المتهمين بالاعتداء على سائق بمطروح: «عاوزين نبيع التاكسي»

«كنا عاوزين ناخد التاكسي ونبيعه ونستفيد من فلوسه، عشان كدة استدرجته ورميته بره العربية»، بهذه الكلمات بدأ المتهمين بالتعدي على سائق تاكسي وسرقة سيارته في محافظة مطروح اعترافاتهما أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهما من جانب الأجهزة الأمنية.

التخطيط لسرقة التاكسي

وقال أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيق التي أجريت معه: «كنا مخططين إحنا الاتنين لاستدارج سائق التاكسي، وسرقة العربية، وفعلا ركبت معاه وفي نص الطريق وطلعت سكينة وطعنته بيه أكتر من مرة عشان يطلع الفلوس اللي معاه ويسيب العربية».

سرقة التاكسي والأموال والهاتف المحمول

وتابع المتهم خلال جلسة التحقيق: «بعد ما بدأ ينزف دم بسبب الإصابات، خدت منه الموبايل اللي معاه وكل الفلوس اللي موجودة في العربية، وخرجته من التاكسي»، مؤكداً أنه كان متفقاً معه شريكه الثاني لبيع سيارة التاكسي، لذلك ترك التاكسي بجوار منزله حتى يتمكنوا من بيعه، مضيفاً: «رميت رخصتين القيادة والتاكسي في منطقة مهجورة عشان محدش يعرف يوصل لصاحب التاكسي».

القبض على الشريكين في الواقعة

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي القبض على المتهمين بالاشتراك في واقعة الاعتداء على سائق تاكسي واستدارجه لسرقة السيارة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظرة يقول المحامي رامي ربيع مقلد، لـ «الوطن» إنهم سوف ينطبق عليهم ما نص عليه قانون العقوبات المصري وتحديداً المادة رقم 314 والتي تنص على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».