وزارة الداخلية تكشف عن آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2023 

كشفت وزارة الداخلية عن آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2023، والتي أعلنت عن تفاصيلها الكاملة الوزارة منذ أيام قليلة ووصلت إلى 175500 جنيه، وبدأ سدادها منذ يوم الاثنين الماضي الموافق 13 من شهر مارس الجاري.

نتيجة حج القرعة 2023 عبر البوابة المصرية الموحدة

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه يمكن لجميع المتقدمين في قرعة الحج 2023 من محافظات الجمهورية المختلفة التعرف على نتيجة قرعة الحج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، ثم إدخال كل من الرقم القومي ورقم المصنع الموجود بالبطاقة الشخصية والضغط على كلمة «بحث».

آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2023

وأوضحت وزارة الداخلية أن يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر مارس الجاري، هو اليوم الأخير أمام كافة الفائزين في قرعة الحج 2023 لسداد تكاليف الحج كاملة، والتي بلغت 175500 جنيه وشملت كل من تكلفة أداء الفريضة إلى جانب سعر تذكرة الطيران.

طرق سداد تكاليف حج القرعة 2023

وأشارت وزارة الداخلية أنه يمكن لجميع الفائزين في قرعة الحج 2023، سداد التكاليف في مختلف البنوك الوطنية وهي الأهلي ومصر والقاهرة، أو من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.