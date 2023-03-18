فوز السكرتير العام بأسيوط بجائزة التميز الحكومي.. والمحافظ يقدم التهنئة

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التهنئة والشكر للواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، لفوزه بجائزة التميز الحكومي وتكريمه من رئيس مجلس الوزراء لأداءه المُتميز وفوزه ضمن 5 رؤساء إدارات مركزية على مستوى الجمهورية، متمنياً له مزيد من التقدم والرقي .

جائزة التميز الحكومي

كما وجه العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة التهنئة للسكرتير العام لفوزه المستحق بجائزة التميز الحكومي، مُتمنين له مزيدًا من التقدم والتميز وتطوير منظومة العمل بالمحافظة لتنفيذ خطط وبرامج التنمية.

رئاسة الوزراء

كان قد حصل اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط على شهادة التميز الحكومي من رئاسة مجلس الوزراء ضمن أفضل 5 رؤساء إدارات مركزية على مستوى الجمهورية لعام 2022 (toP 5) خلال فترة توليه سكرتير عام محافظة الجيزة لما قدمه من جهد فعال وأداء متميز جعله ضمن أفضل 5 رؤساء إدارات مركزية على مستوى الجمهورية عن فئة القيادات المتميزة في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2022.

جاء ذلك خلال الفعاليات التي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.

التنمية المستدامة

وأعرب السكرتير العام عن سعادته بفوزه بجائزة التميز الحكومي، مشيرًا إلى أن ثقافة التميز هي أساس رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة.