بيومي فؤاد يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «1000 حمد الله على السلامة»

يظهر الفنان بيومي فؤاد فى السباق الرمضاني المقبل 2023، كضيف شرف فى عدد من الأعمال الدرامية، وسيكون من بينها مسلسل «1000 حمدلله على السلامة»، الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا.

وسيظهر الفنان بيومي فؤاد في عدة مشاهد خلال أحداث «مسلسل 1000 حمدلله على السلامة»، يجسد خلالها شخصية المحامى الذي سيبلغ الدكتورة سميحة التي تجسدها الفنانة يسرا بورثها من زوجها.

بيومي فؤاد ضيف شرف مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

عن مشاركة بيومي فؤاد في مسلسل «1000 حمدلله على السلامة»: قال «النجمة يسرا أنا مقدرش أقولها إلا بحبها جدا، وبحب الشغل معاها، ومقدرش اتأخر عليها خالص، علشان كدا أول مكلموني وافقت على طول».

يذكر أن مسلسل «1000 حمدلله على السلامة»، يشارك فيه عدد من الفنانين، منهم يسرا وشيماء سيف ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومايان السيد وعنبة وسما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

وتدور فكرة العمل حول الدكتورة سميحة التي تعيش خارج مصر مع أبنائها، ورثت من زوجها وهذا الأمر يضطرها إلى العودة لمصر.