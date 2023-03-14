أبرز 3 ممثلين في دراما رمضان 2023.. منهم بيومي فؤاد

يشارك عدد كبير من نجوم الفن المصري بأكثر من عمل خلال السباق الدرامي الرمضاني لعام 2023، حيث سيظهر كل منهم فى 6 أو 4 أدوار على الأقل خلال السباق الذي سينطلق خلال أيام في أول يوم شهر رمضان الكريم، حيث أن هناك 3 فنانين سيشاركون في أكثر من عمل درامي.

فنانون يشاركون بأكثر من عمل في دراما رمضان

ترصد «الوطن»، فى هذا التقرير أبرز 3 فنانين، من المقرر أن يشاركوا باكثر من عمل في السباق الرمضاني وهم كالتالي:

- المركز الأول من نصيب الفنان بيومي فؤاد الذي يشارك فى 6 أعمال ما بين أدوار رئيسية أو ضيف شرف منها «رمضان كريم» الجزء الثاني، و«جعفر العمدة» مع الفنان محمد رمضان، و«الكبير أوي» الجزء السابع مع الفنان أحمد مكي حيث سيجسد شخصيته المعروفة الدكتور ربيع، وسيشارك كضيف شرف في ثلاثة مسلسلات أخرى وهي «سره الباتع» مع المخرج خالد يوسف، و«ستهم» مع الفنانة روجينا، و«جت سليمة» مع الفنانة دنيا سمير غانم.

- المركز الثاني للفنان خالد الصاوي الذى يشارك فى أربعة أعمال وهي «مذكرات زوج» مع الفنان طارق لطفي، و«جت سليمة» مع الفنانة دنيا سمير غانم، و«سره الباتع»، بالإضافة لمشاركة في مسلسل «الكتيبة 101».

- المركز الثالث للفنانة سماء ابراهيم والتى تشارك أيضا في أربعة أعمال من بينها «1000 حمد الله على السلامة» مع الفنانة يسرا.