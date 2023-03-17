تعرف على دور بيومي فؤاد في مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

أيام قليلة وينطلق الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023، ويعد بيومي فؤاد أكثر الفنانين المشاركين في الموسم، حيث يقدم 6 شخصيات درامية خلال الحدث.

يأتي من بين تلك الأدوار دوره في مسلسل جعفر العمدة، حيث علمت الوطن أن بيومي فؤاد سيشارك كضيف شرف بشخصية والد الفنانة زينة التي ستكون واحدة من زوجات محمد رمضان في المسلسل.

أحداث مسلسل العمدة في رمضان 2023

ويتزوج محمد رمضان خلال أحداث مسلسل العمدة في رمضان 2023 ويقع في غرام عدد من السيدات، أبرزهن الفنانة زينة التي تعد بمثابة الحب القوي في حياته، أما إيمان العاصي هي ابنة الجيران التي عشقها في طفولته ورغم كره عائلتها له، تزوجته ولكن لا تدري إذا كانت اتخذت القرار الصائب من عدمه، فيما تجسد مي كساب الزوجة الأولى الطيبة، ومنة فضالي هي الزوجة خفيفة الظل.

مسلسل العمدة ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2023

مسلسل العمدة من إخراج محمد سامي والذي شارك في كتابته مع مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، عصام السقا.