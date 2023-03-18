رفع 35 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم بمحافظة المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بنطاق المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

حملات لرفع مخلفات الهدم في جميع المراكز

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة، وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، جهودها في رفع المخلفات ونواتج الهدم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث تم الانتهاء من رفع 35 ألفا و497 طن تراكمات يومية بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 14 مارس الجاري، وذلك وفق تقرير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام عن أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

دعم قطاع تحسين البيئة

وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة منظومة النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.