«قومي المرأة» ينظم قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الأسمرات

نظمت لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات بحي الأسمرات، بالتعاون مع المعهد القومي للأورام، واستمرت على مدار أسبوع.

وقد شهد إطلاق القافلة الطبية حضور الدكتورة نادية زخاري عضو المجلس ومقررة اللجنة، ورئيس حي الأسمرات والسكرتير العام، والدكتورة نهي سعيد مديرة الوحدة الصحية بحي الأسمرات، وعدد من عضوات وأعضاء لجنة البحث العلمي.

وقد شملت القافلة الطبية توفير سيارة الماموجرام وأطباء متخصصين داخلها للكشف على السيدات من قبل المعهد القومي للأورام، فيما قامت الجامعة البريطانية بتوفير سيارة عيادة أسنان متنقلة للكشف على أهالي الحي وأبنائهم وصرف العلاج لهم.