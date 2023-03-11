رئيسة «القومي للمرأة» تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن لبحث سبل التعاون

التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة «CSW67» بنيويورك بوزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن، «وفاء بني مصطفى»، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

العنف ضد المرأة

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن العنف ضد المرأة آفة عالمية تعاني منها المرأة على اختلاف مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واوضحت أن هذا الملف على قائمة أولويات مصر، وحققت فيه إنجازات كبيرة، واستعرضت الجهود الوطنية في هذا الملف.

ملف حماية المرأة

فيما ثمنت الوزيرة الأردنية تجربة مصر في ملف حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وعبرت عن تطلعها للتعاون مع المجلس القومي للمرأة في هذا المجال.

الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

تجدر الإشارة الى أن فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة «CSW67»، تأتى بعنوان «الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات»، وتعقد خلال شهر مارس الجاري.