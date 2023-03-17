«الداخلية»: تنفيذ 267 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ،ـ فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جهود وزارة الداخلية

في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (2) قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2160) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (32) قضية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (276) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها