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استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023

كتب:

حسن عثمان
12:00 م | السبت 18 مارس 2023
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023، استقرارا في كافة البنوك العاملة في السوق المصري، وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في البنك الأهلى المصري  وبنك مصر في حدود  30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في البنوك 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في البنك التجاري الدولي cib نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023  البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في بنك مصر30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023  في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023  في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023  مصرف أبو ظبى الإسلامي 30.90 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

 

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بقلم حسن عثمان