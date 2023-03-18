استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023، استقرارا في كافة البنوك العاملة في السوق المصري، وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في البنك الأهلى المصري وبنك مصر في حدود 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في البنك التجاري الدولي cib نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في بنك مصر30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-3-2023 مصرف أبو ظبى الإسلامي 30.90 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.