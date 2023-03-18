كشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في بني سويف.. وضبط المتهمة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بني سويف من أحد الأشخاص، باكتشافه وفاة والدته ربة منزل بمسكنهما الكائن بدائرة المركز وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز تربطها معاملات تجارية بالمجني عليها).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة ، وأضافت بتوجهها للمجني عليها لاستدانة مبلغ مالي منها، إلا أن الأخيرة رفضت فحدثت بينهما مشادة كلامية فقامت المجني عليها بمحاولة الاستغاثة مما دعاها لكتم أنفاسها والتعدي عليها محدثةً إصابتها التي أودت بحياتها واستولت على مصوغاتها الذهبية وبإرشادها أمكن استعادة المسروقات.