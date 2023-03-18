ضبط مسجل خطر في مدينة نصر بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تورط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض، مبلغ مالي، حصيلة نشاطه الإجرامي، وبصحبته 3 أطفال، وبسؤالهم أقرّوا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.