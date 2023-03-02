تطورات جديدة في سقوط عصابة استغلال الأطفال بأعمال التسول بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس تشكيل عصابي بالأزبكية بتهمة استغلال الأحداث في أعمال التسول 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التى شهدتها منطقة الأزبكية، فقد كانت بداياتها عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفيد باستغلال شخصين لهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظتي القاهرة والقليوبية، الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض ومبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما طفلين، وبسؤالهما أقرا باستغلالهما في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهما كرها عنهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

قانونى يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح محمد ثابت، المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 291 من قانون العقوبات، نصت على أن كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، يُعاقب عليها الشخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.