تجديد حبس مسجلين خطر بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين باستغلال الأطفال بمدينة نصر 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعدما أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

بلاغ باستغلال الأطفال الأحداث

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا حيال شخصين يستغلان الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم، تحت تهديد السلاح الأبيض.

بالفحص والتحريات تبين أنهما شخصان لهما معلومات جنائية ويستغلان 3 أطفال، وتم ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وحُرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

يقول أيمن محفوظ، المحامي، حول العقوبة المنتظرة لهم، إن استغلال الأطفال في التسول يعد انتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون، ووفقًا لنص المادة 291، فإنه «يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية، سواء بالإتجار به، أو الاستغلال التجاري أو الجنسي أو الاقتصادي، أو الاستخدام في التجارب العلمية والأبحاث، ويكون من حق الطفل توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر».

عقوبة استغلال الأحداث

كما شدد القانون العقوبة على كل من اشترى طفلا أو باعه، أو حتى عرضه للبيع، وكذلك من نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله تجاريًا أو جنسيًا، أو حتى استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حال وقعت الجريمة في الخارج.

وأضاف «محفوظ»، أنه لا يمكن الإخلال في أي عقوبة شديدة ينص عليها القانون؛ إذ تكون العقوبة التي تقع عليه هي السجن المشدد، وذلك مدة تبدأ من 5 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه.