إصابة طالبين خلال مشاجرة بينهما في التجمع الخامس

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من إحدى المستشفيات باستقبال طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصاب بجرح شبه نافذ وتجمع دموي بالرئة، وآخر طالب مقيم بذات الدائرة مصاب بطعنة شبه نافذة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال والد الطالب الثاني، قرر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين عقب خروجهم من إحدى النوادي تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها صديق الطرف الثاني طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بالتعدي على الأول بالضرب وإحداث إصابته بآلة حادة وأثناء المشاجرة حدثت إصابة نجله، وبسؤال والد المُصاب الأول أيد ما سبق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بتخلصه من السلاح المستخدم في الواقعة بإلقائه بالطريق العام.