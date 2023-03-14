ضبط متهم بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في التجمع الخامس

اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، في سيارة قيادة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، وبتفتيشها عُثر على «بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و8 أسلحة بيضاء (سيف، مطواة)، وكمية من مخدري الهيروين والاستروكس، وتحقيق شخصية، ورخصة سلاح منتهية باسم والده المتوفى».

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد التباهي، والمادة المخدرة بقصد التعاطي، وأضاف أنّه كان في سبيله لنقلها إلى محل سكن والدته الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات تم بإرشاده استهداف مسكن والدته المُشار إليه، وضبط «بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، و2 رشاش صوت، و6 طبنجات صوت، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و38 سلاح أبيض (سيف، مطواة، خنجر، سُنكي)، وعدد من طلقات الصوت»، واتخذت الإجراءات القانونية.