ضبط مسجل خطر بتهمة سرقة سيارة من أمام مول في التجمع الخامس

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، باكتشافها سرقة السيارة خاصتها، حال تركها أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة من خلال استخدام مفتاح السيارة عقب عثوره عليه بالمول المشار إليه وقد تم بإرشاده ضبط السيارة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.