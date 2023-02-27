حبس عصابة سرقة حقائب السيدات في التجمع الخامس 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في خطف حقائب السيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وفيما يتعلق بتفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، فقد كانت بدايتها عقب ورود بلاغ من سيدة بالقاهرة تفيد أنه خلال سيرها بالشارع تفاجأت بقيام أحد الأشخاص، وبصحبته آخر يستقلان سيارة بخطف حقيبة اليد الخاصة بها.

وعقب ورود البلاغ، قام رجال الشرطة بتكثيف تحرياتهم في الواقعة، وتحديد المتهم والسيارة التي جرى استخدامها في الواقعة.

وتبين من خلال تفريغ الكاميرات وتكثيف التحريات أن السيارة مقيدة باسم شخص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وفي حيازة نجله، مقيم بذات العنوان.

وبمواجهة الأخير قرر قيامه بتسليم السيارة لشخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين.

وقام رجال الشرطة بضبطهما خلال استقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الوقعة، وبحوزتهما متعلقات شخصية خاصة بالمبلغة.

واعترف المتهمان أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما.

كما اعترف بارتكاب واقعتي سرقة أخرى بذات الأسلوب، وجرى إرشادهما ضبط حقيبة يد ومبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح حسن شومان المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، أن القانون يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما، يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أن نص المادة 320 من قانون العقوبات: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».