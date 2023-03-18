«أمن المنافذ» يضبط 1761 مخالفة مرورية و3 قضايا تهريب بضائع

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و1761 مخالفة مرورية، و32 قضية أمن عام، وتنفيذ 785 حكم قضائيا، وضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.