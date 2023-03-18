تعرف على سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، استقرارا في بعض الأنواع، وسط حركة بيع وتداول واسعة في الأسواق الحرة المنتشرة في شتى ربوع محافظات مصر.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم سجلت استقرارا في سعر البيض الأبيض، بما يصب في مصلحة قطاع من المستهلكين.

وجاءت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 103جنيهات.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 105 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض البلدي 112 جنيها.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم السبت

وأشار «زكريا» أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، شهد وفرة كبيرة في منتجات البيض في مستهل تعاملات الأسبوع، مشيرا أن سعر كرتونة البيض قد شهد خلال الأيام الماضية تراجعا جيدا للغاية في محافظات الوجهين البحري والقبلي.