سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم.. «وفرة المعروض بالأسواق»

شهدت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، استقرارا في أصنافه المختلفة، وسط وفرة كبيرة من المعروض في الأسواق.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم شهد استقرارا يعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين.

وجاءت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 103 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 104 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض البلدي 109جنيهات.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم الجمعة

وأوضح «يحيى» أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم شهد وفرة كبيرة في المعروض من البيض البلدي، لافتا أن استقرار سعر كرتونة البيض البلدي، يعود لزيادة الإنتاج منه في هذا التوقيت من العام لدى المربين في محافظات مصر.