الإعلامي محمد مصطفى شردي يتحدث عن بداياته الصحفية عبر برنامج «ملعب الفن» اليوم

يحل الإعلامي محمد مصطفى شردي، الليلة، ضيفًا على برنامج «ملعب الفن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، على راديو «أون سبورت إف إم»، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة.

يتحدث «شردي»، عن البدايات في عالم الصحافة وكيف انتقل من بلاط صاحبة الجلالة للشاشة، كما يتحدث عن والده الكاتب الصحفي الكبير البارع الراحل مصطفى شردي أول رئيس تحرير لجريدة «الوفد» العريقة، وماذا تعلم منه، وما الصفات المشتركة بينهما.

ويتحدث «شردي» عن محافظته بورسعيد، وحبه للصيد، وللسفر وللبحر، ونادي الزمالك.

يذكر أن برنامج «ملعب الفن» يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، على راديو «أون سبورت إف إم» في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، على الهواء مباشرة، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ويرأس تحريره أشرف شرف.