الإعلامي محمد شردي: الوكالات العالمية ستنقل عن قناة «الوثائقية»

أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الوثائقية، قائلا: «أخيرا أصبح عندنا في مصر قناة وثائقية، ومن ضمن الحاجات اللي بتشوق لها إن الساعات الأولى من بث الوثائقية سيكون انفراداً ضخماً جدا بحوار خاص عمله أحمد الدريني مع أمير الحدود السورية في داعش، بين حدود سوريا وتركيا».

إذاعة سلسلة أفلام مهمة

وأكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن قناة الوثائقية عندما تذيع هذه السلسلة من الأفلام بهذا العمق والتفاصيل المهمة سينقل عنها كل وكالات أنباء العالم فورا، متمنيا من فريق عمل القناة ترجمة هذا اللقاء قبل العرض على الجمهور.

وتنطلق القناة الوثائقية المصرية، في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل، وهي تابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعد أول قناة مصرية تنطلق في هذا المجال، وستضم القناة مئات الساعات من المواد الوثائقية الحديثة، التي تبث للمرة الأولى للمشاهد المصري والعربي.

أفلام وثائقية عالمية

ونجحت القناة في الحصول على مجموعة من الأفلام الوثائقية التي حظيت بتقدير عالمي وجوائز في مهرجانات مختلفة، رغبة في إمتاع المشاهدة للمواطن المصري والعربي.

تردد قناة الوثائقية المصرية على النايل ساتقمر صناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.