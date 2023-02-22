الإعلامي محمد شردي يطالب مشاهديه بمتابعة مسلسل «عملة نادرة»: «مبارزة فنية في رمضان»

استعرض الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، تفاصيل مسلسل «عملة نادرة» الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الموسم الدرامي الرمضاني.

تفاصيل مسلسل «عملة نادرة»

وأوضح «شردي» أن المسلسل من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة نيللي كريم وجمال سليمان وكمال أبورية وأحمد عيد.

ونصح الإعلامي محمد مصطفى شردي، المشاهدين بمتابعة المسلسل متوقعًا أن تكون هناك مبارزة فنية رائعة، واصفًا أبطال المسلسل بـ «العمالقة» ويستطيع كل شخص فيهم أن يحمل قصة كاملة.

«شردي»: «عملة نادرة» سيكون من أنجح المسلسلات في رمضان

وتابع: «أنا لما بصيت ولقيت الأسماء الموجودة في المسلسل، توقعت له أن يكون من أنجح المسلسلات في رمضان القادم، لأن انتم بتتكلموا على مؤلف فاهم كويس هو بيكتب إيه، ومخرج متمرس وعنده كل أدواته، وشركة بتنتج وهي الشركة المتحدة اللي بتقدم الكلام ده كله».

وأشاد «شردي» بالتنوع الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الدراما الرمضانية، مؤكدًا وجود دراما تاريخية واجتماعية والكوميدية والأسرية، ومسلسل «الكتيبة 101»، مشيرًا إلى أن هذه الاعمال تمثل كل الأذواق وتمثل وجبة كاملة وشاملة.