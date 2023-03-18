جامعة أسيوط تشهد ختام دورة عن أساسيات «تثبيت الكسور» بمشاركة 5 دول

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن اختتام فعاليات الدورة الأساسية لتثبيت الكسور، والتي عقدت في رحاب الجامعة والتي نظمتها الجمعية السويسرية الدولية لعلاج كسور العظام، وشهدت مشاركة محاضرين ومتدربين من 5 دول عربية وأجنبية.

خدمة طبية في تخصصات مختلفة

وأشاد رئيس الجامعة بجهد ودورأبناء الجامعة في مجال الخدمة الطبية في مختلف التخصصات، ونجاح أبناء قسم العظام في احتلال مكانة مرموقة بين زملائهم في المحافل الدولية، وأصبح القسم قبلة للباحثين والمتدربين بما يقدمه من مستوى متقدم من الخدمة الطبية المتميزة على أعلى مستوى على الصعيدين الأكاديمي والعملي.

ورحب المنشاوي بتواجد النشاط العلمي للجمعية الدولية السويسرية في رحاب الجامعة، لما تحظى به من مكانة هامة ودور للجمعية، والتي تعد واحدة من أكبر الجمعيات الطبية المتخصصة في تثبيت الكسور ولها دور رائد في نشر أحدث ما توصل إليه الطب في هذا المجال، واشتهرت كأكبر مؤسسة تعليمية وابتكارية وبحثية رائدة على مستوى العالم ومتخصصة في علاج الإصابات وأمراض العظام والجهاز الحركي وساهمت بدور فعال ومثمر في تطوير الأساليب الجراحية وإحداث طفرة في علاج تثبيت الكسور وجراحة العظام والمساعدة في تحسين نتائج علاجها لملايين المرضى.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

وأضاف أن إدارة الجامعة تسخر كافة الجهود والإمكانيات لرفع مستوى كفاءة كوادرها الطبية من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المختلفة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لرؤية استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود بدران أستاذ جراحه العظام وعلاج الكسور بالجامعة ورئيس الدورة، أن أعمال الدورة الأساسية شهدت حضور الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام وعلاج الكسور، والدكتور أسامة فاروق الأستاذ بالقسم والمدير التنفيذي لمستشفى الإصابات الجامعي، إلى جانب عدد من الأساتذة وكبار المتخصصين في هذا المجال من قسم العظام بطب جامعة أسيوط والجامعات المشاركة من مصر والسعودية والأردن وعدد 48 من المتدربين من دول مصر والسعودية والأردن والعراق وهولندا وباكستان والتشيك.

6 محاور في الدورة

وأضاف بدران، أن الدورة امتدت في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري، وتضمنت عددا من المحاضرات تدور حول 6 محاور رئيسية منها نمط إصابة (الأنسجة الرخوة والعظام) وبيولوجيا التئام العظام، والثبات والميكانيكية الحيوية لشفاء العظام ومبادئ وعلاج كسور المفاصل وكسور الساعد والتخطيط السابق للجراحة وإدارة حالات الطوارئ والجراحات الطفيفة والكسور الخاصة.

كما تضمنت الدورة عددا من الحلقات النقاشية وورش العمل للتدريب على تثبيت الكسور بشرائح ومسامير بطريقة الصحيحة حتى يلتئم ويعود المريض ليمارس نفس الوظائف التي كان يمارسها قبل الكسر، وهو من الخطوات الهامة التي نسعى لتدريب كافة الأطباء لمواكبة أحدث الطرق العلاجية التي تعطي نتائج أفضل في التئام الكسور وتحسين الحالة الوظيفية ليعود المريض لممارسة حياته بصورة طبيعية.