منذر رياحنة عن شخصيته في مسلسل «جعفر العمدة»: «شوقي فتح الله بيمسي عليكم»

يواصل الفنان منذر رياحنة تصوير باقي مشاهده في مسلسل «جعفر العمدة» الذي يشارك من خلاله مع الفنان محمد رمضان، في السباق الرمضاني لعام 2023.

وحرص منذر رياحنة على الكشف عن جانب من شخصيته في مسلسل جعفر العمدة، من خلال نشر فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليه: «لأن شغلي كله في الذهب كلمتى مش بالكيلو كلمتي بالجرام».

تفاصيل شخصية منذر رياحنة في مسلسل جعفر العمدة

وكشف منذر رياحنة عن اسم الشخصية التي يقدمها في «جعفر العمدة»، مضيفا في تعليقه: «شوقي فتح الله بيمسي عليكم.. مسلسل جعفر العمدة في رمضان، إخراج محمد سامي».

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ومي كساب وإيمان العاصي وزينة ومنة فضالي وهالة صدقي ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي .

وتدور فكرة العمل حول شخصية جعفر العمدة الذي يجسده الفنان محمد رمضان وهو يمتلك مجموعة للأعمال التجارية.