إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل على «صحراوي» البحيرة «صور»

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق فرعي باتجاه الطريق الصحراوي، بنطاق دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ربع نقل في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى اليوم الواحد شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة المركز، وحرر المحضر اللازم

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة «وليد محمد المصرى»، 32 سنة، مقيم النوبارية، مصاب بجرح نافذ بالرأس واشتباه كسر بالساق اليمنى، وآخر مجهول الهوية مصاب إصابات بالغة.

ونُقل المصابان إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.