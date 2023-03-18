وزير العدل يفتتح مجمع النيابات الإدارية الجديد ببنها ضمن التحول الرقمي

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت، مجمع النيابات الإدارية بمجمع مواقف مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث يعد المجمع الجديد ضمن خطة الوزارة والنيابة الإدارية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية.

تطوير مجمع النيابات الإدارية ببنها بتكلفة 2.1 مليون جنيه

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في بيان له أن مجمع النيابات الإدارية بمجمع مواقف بنها تم تطويره بتكلفة إجمالية 2.1 مليون من قبل هيئة النيابة الإدارية، وقد خفضت المحافظة القيمة الإيجارية إلى 50% لتبلغ 270 ألف جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن المبنى على مساحة 3000م2 مكون من طابق أرضي الاستقبال والأمن وغرفة التحكم وطابق أول وثاني علوى وقد تم رفع كفاءة المبنى داخليا وخارجيا، مشيرًا إلى أن التطوير تم تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية.

أهمية تطوير مجمع النيابات الإدارية

أضاف المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن تطوير مجمع النيابات الإدارية ببنها، يأتي في إطار تطوير مجمع النيابات الإدارية لجمع أقسام النيابة الثلاثة بمدينة بنها بمبنى واحد تنفيذا لحرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين، وتقديم خدمة سريعة متطورة في إطار التحول الرقمي.

كانت هيئة النيابة الإدارية، قد أبرمت بروتوكولا مع محافظة القليوبية، لتخصيص مبنى يضم مجمع للنيابات الإدارية بالمحافظة، في إطار الاهتمام بتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين، وذلك بحضور مديرى النيابة الإدارية ببنها، المستشار طه حسين، والمستشار صلاح الوكيل، والمستشار هانى معوض، وعدد من قيادات المحافظة.