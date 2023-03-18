ضبط أدوية تأمين صحي ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحي

وبناء على الشكاوى الواردة بوجود أماكن غير مرخصة تمارس مهنة الصيدلة، قام محمد الميهي، مدير عام التجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية، والدكتورة هبة رفعت، رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، بتشكيل حملة تفتيشية ورقابية مشتركة، أسفرت عن تحرير المحضر رقم 2007 لسنة 2023 جنح مشتول السوق، ضد «م . خ . م» لإدارته محل غير مرخص (نشاط صيدلية)، وحيازة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وأدوية خاصة بالتأمين الصحي والمستشفيات الحكومية، وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 250 ألف جنيه.

تكثيف حملات الرقابة على الصيدليات

وتكثف الجهات المختصة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية جهودها للتتفتيش على الصيدليات وأماكن تعبئة الأدوية لضمان عدم التلاعب والتأكد من صلاحيتها.