فرص عمل في سلسة صيدليات كبرى بمختلف المحافظات.. تعرف على الشروط

كشفت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية عن توافر فرص عمل في إحدى سلاسل الصدليات الكبرى، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لمجموعة صيدليات سيف وأبرز الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين.

فرص عمل في صيدليات سيف

واستعرضت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل فرص العمل في صيدليات سيف، والوظائف المطلوبة، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

الوظائف المطلوبة

1- مدير فرع (بكالوريوس صيدلة)

2- صيادلة (بكالوريوس صيدلة - خبرة أو بدون خبرة)

3- موظف تجميل داخل الفرع (مؤهل متوسط)

4- موظف أمن (مؤهل متوسط أو مؤهل عالٍ)

5- دليفرى (مؤهل متوسط - امتلاك ماكينة - رخص سارية)

وعلى الراغبين في التقديم، الذهاب إلى العنوان: أحمد عمارة بجوار حديقة الفسطاط مصر القديمة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 10 و11 يناير 2023 من الساعة صباحا 10 إلى الساعة 3 مساء، أو يمكن التقديم على الوظائف من خلال الضغط هنا.

أماكن العمل

مدير فرع (الاسكندرية)

صيادلة (القاهرة / الجيزة / القليوبية / الإسكندرية)

موظف تجميل (الشروق / العبور / الاسكندرية)

أمن (الشروق / العبور / التجمع / الشيخ زايد / مصر الجديدة / مدينة نصر / المهندسين / وسط البلد / شبرا)

دليفرى (الشروق / العبور / التجمع / الشيخ زايد / مصر الجديدة / مدينة نصر / المهندسين / وسط البلد / شبرا)

الشروط المشتركة

يتم قبول جميع المؤهلات (متوسط - فوق متوسط - عالى)

يتم قبول الصيادلة المكلفين

الحد الأقصى للسن 35 سنة

ذكور وإناث

تحديد موقف الجيش

المميزات والحقوق

الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

فرص للترقى

عدد يوم إجازة في الأسبوع

تأمينات اجتماعية

تأمين طبي خاص

تأمين على الحياة