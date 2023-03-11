غلق 4 صيدليات وتغريم محلات مخالفة 22 ألف جنيه في الإسكندرية

قادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه، بحملة مكبرة بحضور الرائد خالد نجيب، مدير شرطة المرافق بالمنتزه، لمراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة ورفع الإشغالات والتعديات من حرم الطريق العام بنطاق الحملة بشوارع الصفا والمروة وتفرعاته، و30 أبوكمال، 45 قبلي وبحري، وطريق الكورنيش.

22 ألف جنيه غرامات في حي المنتزه ثان بالإسكندرية

وبحسب بيان حي المنتزه ثان، فإن الحملة جاءت وفقًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية التي أسفرت عن تغريم المحال التجارية والمنشآت المخالفة، بقيمة 22 ألف جنيه كغرامات فورية للتعدي على حرم الطريق العام من قبل المحال والمقاهي، بالإضافة للتحفظ على 145 حالة إشغال متنوعة، كما تم إغلاق 4 صيدليات لعدم وجود صيدلي مسؤول ومخالفة لافتة.

محاضر وإنذارات في حملات حي المنتزه ثان بالإسكندرية

وحيال المنشآت المخالفة في نطاق الحملة تم تحرير 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، ومحضر عدم الإعلان عن الأسعار.

و في نفس السياق، اتخاذ 4 إنذارات حيال منشآت لم توفق الوضع البيئي، مما يعرض العاملين لديها والمواطنين لمخاطر صحية، و8 إنذارات لمنشآت أخرى لم تلتزم بالاشترطات الواقية من مخاطر الحريق، وتم توجيه 13 إنذارًا من إدارة رخص المحلات بالحي، على أن يتم إحضار المستندات المطلوبة، لتوفيق أوضاعهم.