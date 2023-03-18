صحة الشرقية تقدم الخدمة لأكثر من 2100 مريض بقافلة طبية ضمن «حياة كريمة»

قامت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية سوادة التابعة لمركز ومدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، وذلك على مدار يومين.

صحة الشرقية تقدم الخدمة لأكثر من 2100 مريض بقافلة

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن القافلة قدمت خدماتها من خلال 13 عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2184 مواطنا من أهالي القرية، بواقع 339 حالة في تخصص الباطنة، 71 حالة جراحة عامة، 189 العظام، 658 الأطفال، 64 النساء والتوليد، 296 الجلدية والتناسلية و 29 تنظيم الأسرة، 161 أنف وأذن، 189 الرمد، 127 القلب والأوعية الدموية، و 84 المسالك البولية.

تحويل 23 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية

وأضاف وكيل الوزارة بأنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 23 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

تفعيل جهاز السونار الحديث

يأتي هذا بعد تفعيل جهاز السونار الحديث، الذي يحتوي على (أشعة تليفزيونية، دوبلر، إيكو)، الذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان لإدارة القوافل الطبية بالمديرية، وتم تدريب الفرق الطبية على التعامل معه.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمعالي وزير الصحة والسكان علي الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، ولمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الشرقية.