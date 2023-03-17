موعد انتهاء وباء كورونا.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، موعد انتهاء وباء كورونا، في تصريحات خاصة للوطن، موضحا أن وباء كورونا لم ينته بعد وانخفاض الإصابات لا يعني انتهاء الفيروس ولكنه في حالة خمول، لافتا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة التقلبات الجوية كانخفاض درجة الحرارة أو ارتفاعها إذ أن الفيروس ينشط خلال فترة التقلبات الجوية وتخفيف الملابس.

موعد انتهاء وباء كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أننا شهدنا في الفترة السابقة، ارتفاعا طفيفا في أعداد إصابات فيروس كورونا ولكن هناك استقرارا في الوفيات.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا 90% منها متحور أومكيرون وهو المتحور السائد علي مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الأعراض الخاصة به تشبه نزلات البرد، ومدة العزل الخاصة به 5 أيام في معظم الحالات.

شروط إعلان انتهاء وباء كورونا

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الرسمية المنوط بها الإعلان عن موعد انتهاء وباء كورونا، مشيرا إلى شروط ذلك، ومنها انخفاض معدل الوفيات، وتطعيم أكثر من 70% من المواطنين على مستوي العالم.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، والحصول على تطعيم كورونا سواء الجرعتين الأولى أو الثانية أو الجرعة التنشيطية لتعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته المتخلفة، حتى الإعلان عن موعد انتهاء كورونا.