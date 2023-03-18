السيطرة على حريق مشتل زراعي في القنطرة بالإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية على حريق نشب في مشتل زراعي قرب مقر المركز المحلي لمدينة القنطرة غرب، قبل أن يمتد للمناطق المجاورة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع حريق بجوار المركز المحلي لمدينة القنطرة غرب، ووجه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء ورجال الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارتي إسعاف إلى مكان الفريق لتأمين المكان، ونقل أي من المصابين حال وجود مصابين خلال عملية الإطفاء، ولم يتم تسجيل إصابات.

السيطرة على حريق في القنطرة شرق

وكانت قد سيطرت الحماية المدنية في الإسماعيلية على حريق نشب في مدينة القنطرة شرق قبل 4 أيام داخل منزل وحظيرة للمواشي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص باختناقات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي لتلقي العلاج اللازم.