رياح مثيرة للأتربة في الإسماعيلية.. والمحافظة تحذر المواطنين

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الطقس المضطرب، مع وجود نشاط في حركة الرياح بشكل كبير على كافة أنحاء المحافظة والمراكز والمدن.

وانتشرت الرياح المحملة بالأتربة على الطرق السريعة والصحراوية، مثل طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

محافظة الإسماعيلية تحذر المواطنين

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية على «فيسبوك»، المواطنين من التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة على مدار الساعات المقبلة، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر والحيطة حال الخروج من المنازل.

كما طالبت المواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم التوقف أسفل الأشجار أو إيقاف السيارات بالقرب منها، وأيضاً توخي الحذر خلال القيادة على الطرق السريعة والصحراوية.

انخفاض درجات الحرارة ليلاً في الإسماعيلية

كما شهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة على كافة أنحاء المحافظة، خلال الساعات المتأخرة من الليل، حيث تصل الحرارة إلى 9 درجات مئوية، فيما سجلت الإسماعيلية اليوم 23 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى.

الأرصاد تحذر من أمطار

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.