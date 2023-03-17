دفن جثامين شابين دهستهما سيارة تريلا في الإسماعيلية 

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الجمعة، دفن جثامين شابين لقيا مصرعهما في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس في حادث أليم على طريق الإسماعيلية 36 الحربي جراء تصادم سيارة تريلا مع سيارة ربع نقل.

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق مفتش الصحة لمعاينة الجثامين بعد نقلها إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كما قررت جهات التحقيق انتداب لجنة فنية من إدارة مرور الإسماعيلية لمعاينة السيارتين لمعرفة سرعة السيارة وأيضًا فحص مكابح السيارة لمعرفة سبب وقوع الحادث.

أسماء المتوفيين

وأسفر حادث الإسماعيلية عن مصرع كل من أحمد خليل مقيم العريش، وعبدالرحمن ماجد، مقيم الدقهلية، كانا في طريقهم إلى إحدى المزارع الموجودة في مركز ومدينة التل الكبير.

ونقل أهالي الشابين جثامين المتوفيين إلى مقر إقامتها في الدقهلية وشمال سيناء لدفنهما في مقابر كل أسرة وسط حالة من الحزن شهدتها مستشفى التل الكبير المركزي.

تفاصيل الحادث

وكان تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شابين يستقلون سيارة نقل تحمل لوحات رقم (أ د و)، 2761 مع سيارة نقل بدون لوحات معدنية على طريق 36 الحربي بعد تهشم سيارتهم الملاكي بشكل كامل.

وقالت المصادر أمنية إن السيارة الربع نقل تهشمت بشكل كامل مما تسبب في صعوبة استخراج الجثامين منها في لحظة وقوع الحادث مما تسبب في وفاتها متأثرين باصابتهما.